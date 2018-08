SSV Jahn präsentiert sich seinen Fans im Hahnzelt auf der Herbstdult

Am kommenden Montag (03.09.) laden das Hahn Zelt und der SSV Jahn wieder zum Jahn Fanabend auf die Regensburger Herbstdult. Ab 18 Uhr wird allen Gästen ein buntes Programm mit Torwandschießen, Fanartikelstand und einer Autogrammstunde mit drei Jahn Profis geboten.

Wie schon bei den vergangenen Ausgaben wird allen Jahnfans auch am kommenden Montag (03.09.) beim Jahn Fanabend im Festzelt der Familie Hahn ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. „Wir freuen uns sehr, den SSV Jahn wieder zu einem stimmungsvollen Fanabend in unserem Festzelt auf der Herbstdult begrüßen zu dürfen. Für die aktuelle Saison 2018/19 wünschen wir der Jahnelf viel Erfolg“, so Festwirt Michael Hahn über den neuerlichen Jahn Fanabend. „Wir veranstalten sehr gerne wieder unseren Jahn Fanabend im Hahn Zelt auf der Herbstdult und dürfen insbesondere unserem Partner zum 25-jährigen Dultjubiläum gratulieren“, ergänzt Philipp Hausner, Leiter Vermarktung Geschäftskunden & Prokurist des SSV Jahn.

Ab 18 Uhr warten auf die Gäste einige Aktionen in der rot-weiß dekorierten Jahn Box. Beim Torwandschießen der Jahn Fußballschule oder am Jahn Tischkicker können die Jahnfans über den Abend ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Genauso wird ein Fanartikelstand mit attraktivsten Produkten des SSV angeboten. Ab 19 Uhr gibt es Profis „zum Anfassen“. Drei Jahn Profis stehen dann für eine Autogrammstunde und Schnappschüsse mit den anwesenden Jahnfans bereit. Dasselbe gilt auch für Jahn Maskottchen Jahni, das bereits ab 18 Uhr vor Ort ist. Erneut untermalt die Partyband „Gewekiner Buam + Madl“ den Jahn Fanabend – unter anderem mit ihrem Jahn Song „SSV, unsre Liebe“, der fest zum Stadionprogramm in der Continental Arena gehört.