SSV Jahn: „Ostbayern wirft sich in Schal(e)“

Mit dem Einzug in das Viertelfinale des DFB-Pokals erreichte die Jahnelf in der Pokalsaison 2020/21 bereits Historisches. Unter dem Motto „Ostbayern wirft sich in Schal(e)“ ruft der SSV Jahn nun alle Jahnfans aus der Region Ostbayern dazu auf, ihre Unterstützung rund um das bevorstehende Pokalspiel sichtbar zum Ausdruck zu bringen.

Pressemitteilung des SSV Jahn Regensburg

Im Zuge der Aktion „Ostbayern wirft sich in Schal(e)“ lädt der SSV Jahn alle Jahnfans dazu ein, ihre Verbundenheit zum SSV Jahn vor dem Pokalspiel gegen den SV Werder Bremen am 02.03.2021 (18.30 Uhr) bei sich zuhause und digital zum Ausdruck zu bringen. Jeder Jahnfan ist dazu aufgerufen, rund um das Pokalspiel einen Schal oder einen anderen Jahn Fanartikel sichtbar an seinem Haus, seinem Fenster oder seinem Balkon anzubringen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Mit einem hiervon geschossenen Foto haben alle Jahnfans die Möglichkeit vor dem Pokalspieltag den Jahn Profis einen virtuellen Gruß zukommen zu lassen.

„Mit der Aktion ‚Ostbayern wirft sich in Schal(e)‘ möchte der SSV Jahn einerseits die bereits jetzt historische Pokalsaison 2020/21 der Jahnelf würdigen. Andererseits möchten wir im Kontext der Corona-Pandemie die digitalen Kommunikationswege nutzen, um die Unterstützung der Region Ostbayern am Tag des DFB-Pokal-Viertelfinales in das Jahnstadion Regensburg zu transportieren“, äußerte sich Cornelius Knappe, Leiter der Abteilung Vermarktung Privatkunden, zur Ende Februar startenden Kampagne.

Alle Unterstützerbilder der Jahnfans, egal ob Bilder mit Fanartikeln oder Bilder von den Jahnfans mit einer Botschaft oder einem Schal, können per Mail an die Adresse schal@ssvjahn.de geschickt werden. Zudem besteht für alle Interessierten auch die Möglichkeit über die sozialen Medien an dieser Aktion teilzunehmen, indem sie ihr Foto unter dem Hashtag #ZusammenHaltungzeigen in den sozialen Netzwerken veröffentlichen. Die schönsten dort geposteten Beiträge teilt der SSV Jahn im Rahmen des Aufeinandertreffens mit Werder Bremen über die offiziellen Vereinskanäle. Alle zugesandten Unterstützerbilder werden mit Hilfe von Bannern und Screens zudem für die Jahnelf am Tag des Pokalspiels im Jahnstadion Regensburg ersichtlich sein. Außerdem werden unter allen Einsendern drei im Spiel getragene Trikots der Jahnelf verlost.

Im Rahmen der Aktion sind ab sofort alle Schals und die Hissfahne im Jahn Onlineshop für nur 8,89 Euro erhältlich. Des Weiteren werden mit dem Kampagnenstart fünf signierte Match-Worn-Trikots der Jahnelf aus dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln auf der Jahn Auktionsplattform angeboten.