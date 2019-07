SSV Jahn: Neues Auswärtstrikot mit einer Hommage an die Jahn-Fans

Der SSV Jahn Regensburg hat sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2019/2020 präsentiert. Das komplett in rot gehaltene Trikot beinhaltet auch eine Hommage an die Jahn-Fans. Außerdem soll es noch zwei weitere, neue Trikots geben.

Hier die Pressemitteilung des SSV Jahn Regensburg

Am 1. Juli begann auch ganz offiziell die Fußball-Saison 2019/20. Pünktlich dazu präsentiert der SSV Jahn auch sein erstes von insgesamt drei neuen Feldspieler-Trikots für die aktuelle Spielzeit. Bereits beim Test-spiel am Wochenende werden die Mannen von Mersad Selimbegovic nämlich in der neuen Spielkleidung auflaufen.

Besondere Widmung der Jahnfans

Wie seine Vorgänger ist auch das neue Jahn Auswärtstrikot ganz bewusst komplett in Rot gehalten, um den Jahn Vereinsfarben Rechnung zu tragen. Durch die umfangreiche Einbindung eines zweiten, dunkleren Rots, das teilweise mit detailverliebt eingearbeiteten Farbverläufen in die helleren, klassisch jahn-roten Flächen übergeht, setzt sich die neue Ausgabe optisch deutlich von den Trikot-Varianten der Vorsaisons ab. Die bekannten Trikot-Partner (Haupt- und Trikotsponsor Netto Marken-Discount, Ärmer-Partner Dallmeier und Ausrüster Sport-Saller) wurden wie schon in den zurückliegenden Spielzeiten mit ihren Logo-Präsenzen stimmig in das Gesamt-Design integriert.

Zudem wurde in den Innenteil des Jahn Auswärtstrikots erstmals ein ganz besonderes Element eingearbeitet. Denn den Nacken ziert ab sofort das Logo der Hans Jakob Tribüne. Die Jahnelf tritt bei ihren Auftritten im Auswärtstrikot also im wahrsten Sinne des Wortes „mit dem 12. Mann im Rücken“ an. Dieses wichtige Detail symbolisiert den starken Zusammenhalt zwischen Jahnfans und Mannschaft und die Dankbarkeit der Jahnelf für die großartige Unterstützung – auch bei den teils weit entfernt liegenden Auswärtsspielen. Damit wird auch im Jahn Trikotsatz erstmals eine Idee aufgegriffen, die bereits auf dem Heck des Jahn Mannschaftsbusses sowie auf der Kapitänsbinde der Jahnelf umgesetzt wurde. Auch dort prangt jeweils das Logo der Hans Jakob Tribüne.

Ab sofort verfügbar

Natürlich ist das neue Jahn Auswärtstrikot ab sofort verfügbar. Es ist zum Preis von 59 (XXS und XS) – 69 Euro (S – XXL) erhältlich. Auf Wunsch und gegen Aufpreis ist eine individuelle Beflockung (Spieler- oder individueller Flock sowie Logo 2. Bundesliga) möglich. Fans werden nicht nur im Fanshop in der Continental Arena sondern auch im Jahn Onlineshop unter www.ssv-jahnshop.de fündig. Zudem wird das Trikot schon in Kürze bei folgenden externen Verkaufsstellen angeboten: Copy & Paper (Weichser Weg 5, 93059 Regensburg), Galeria Kaufhof Neupfarrplatz (Neupfarrplatz 8, 93047 Regensburg), Galeria Kaufhof DEZ (Weichser Weg 5, 93059 Regensburg), Fanshop der NawaRo Straubing Spielbetriebs GmbH (Theresienpl. 33, 94315 Straubing), InterSport Tahedl (Weichser Weg 5, 93059 Regensburg), Intersport Wanninger (Rodinger Str. 3, 93413 Cham, Gehringstraße 26A, 93444 Bad Kötzting, Graflinger Str. 121, 94469 Deggendorf) und Papier Liebl (Hermann-Geib-Str. 16, 93053 Regensburg).

Bereits am Samstag können die Jahnfans die Mannschaft erstmals im neuen Jahn Auswärtstrikot erleben. Dann geht es im Testspiel in Plattling (Anstoß 15 Uhr) gegen den SV Schalding-Heining. In den kommenden Wochen dürfen die Fans übrigens auch auf weitere neue Trikots gespannt sein. Der komplette Jahn Trikotsatz 2019/20, dann auch inklusive des neuen Jahn Heimtrikots, des neuen Jahn Ausweichtrikots und der neuen Torwart-Trikots, wird am 16. Juli 2019 in einer Regensburger Filiale (Donaustaufer Str. 118) von Jahn Hauptsponsor Netto Marken-Discount präsentiert. Detaillierte Informationen folgen rechtzeitig vorab.