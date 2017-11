SSV Jahn lädt junge Fans zur „Weihnachtsstunde“ ein

Der SSV Jahn Regensburg veranstaltet am Mittwoch, den 06.12.17, ab 17.30 Uhr in der Regensburger Fußballarena die „Jahn Weihnachtsstunde“ mit drei Spielern der Jahn Profis. Dazu sind alle jungen Jahnfans bis einschließlich 14 Jahren inklusive einer Begleitperson eingeladen.

Im Zuge der Jahn Weihnachtsstunde können sich alle Kinder am Nikolaustag auf ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm freuen. So werden gemeinsam mit drei Jahn Profis Weihnachtslieder gesungen, Geschichten vorgelesen und persönliche Wunschzettel der Kinder entgegengenommen. Mit etwas Glück erfüllt sich noch an diesem Abend der ein oder andere Kinderwunsch.

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail mit dem Betreff „Jahn Weihnachtsstunde“ an die Adresse weihnachtsstunde@ssv-jahn.de. Anmeldeschluss ist der kommende Sonntag (03.12.17). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnehmen können alle Kinder bis einschließlich 14 Jahren (inklusive einer Begleitperson). Treffpunkt ist am 06.12.17 um 17.30 Uhr im Jahn Fanshop an der Regensburger Fußballarena.

PM/CS