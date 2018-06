SSV Jahn: Jonas Föhrenbach kommt vom SC Freiburg

Der SSV Jahn Regensburg hat seinen nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben: der 22-jährige Verteidiger Jonas Föhrenbach kommt vom SC Freiburg in die Domstadt. Er wird für ein Jahr vom Bundesligisten ausgeliehen.

Der gebürtige Freiburger durchlief sämtliche Nachwuchsabteilungen der Breisgauer. Im Aufstiegs-Jahr 2015/2016 kam er auf acht Zweitligaspiele (sieben davon in der Startelf) und auch in der 1. Liga kam der Verteidiger bereits drei Mal zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit war Jonas Föhrenbach an den Karlsruher SC ausgeliehen. Dort war er unumstrittener Stammspieler und kam auf 38 Einsätze.

Hier die Pressemitteilung des SSV Jahn Regensburg:

Jonas Föhrenbach schließt sich zur Saison 2018/19 der Jahnelf an. Der 22-jährige Verteidiger sammelte für seinen Stammverein bereits Erfahrung in der 1. und 2. Bundesliga.

Der SSV Jahn verstärkt seine Verteidigung mit Jonas Föhrenbach. Der Linksfuß ist in der Defensive flexibel einsetzbar und kam in der Vergangenheit schon als Innenverteidiger, zuletzt aber meist als linker Außenverteidiger zum Einsatz. Christian Keller traut dem gebürtigen Breisgauer beim SSV eine gute Rolle zu: „Jonas ist durch seinen Werdegang in der Freiburger Fußballschule technisch und taktisch sehr gut ausgebildet, zudem für sein Alter schon beachtlich konstant in seinen Leistungen. Auch als Persönlichkeit passt er in unser bestehendes Mannschaftsgefüge. In Summe gewinnen wir einen Spieler, der unsere Gesamtqualität steigern wird“, so der Geschäftsführer Profifußball.

Föhrenbach wurde in Freiburg geboren und absolvierte seine fußballerische Ausbildung in der Nachwuchsabteilung seines Heimatvereines SC Freiburg. Zudem war er für diverse DFB-Nachwuchsmannschaften aktiv. Als Leistungsträger der B- und AJunioren-Bundesliga-Teams sowie der zweiten Mannschaft empfahl sich Föhrenbach für die Profis des SCF. Im Aufstiegs-Jahr 2015/16 verbuchte er acht Zweitliga-Einsätze (sieben davon in der Startelf) und auch in der 1. Bundesliga wurde der Linksfuß in der darauffolgenden Spielzeit drei Mal eingesetzt. Um sich durch Spielpraxis auf hohem Niveau weiterentwickeln zu können, folgte 2017/18 eine Ausleihe zum Karlsruher SC in die 3. Liga. Als unumstrittener Stammspieler (38 Einsätze in Liga und Aufstiegsrelegation, 36 über die volle Distanz) hatte Föhrenbach großen Anteil an der starken Saison des KSC.

Mit dem Wechsel zum SSV Jahn möchte Föhrenbach nun die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen: „Ich habe die starke Saison des SSV Jahn natürlich verfolgt und hatte in den letzten Wochen hervorragende Gespräche mit den Verantwortlichen. Seitdem habe ich eine gewisse Vorfreude darauf verspürt, hier her zu kommen. Ich freue mich, dass es dann auch geklappt hat und werde mein Bestes für den SSV Jahn geben.“ Sein Leih-Vertrag läuft bis 30.06.2019.