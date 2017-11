SSV Jahn: „Jahn Dreierpack“ zum Jahresendspurt

Am heutigen Dienstag startet der Verkauf für die letzten Heimspiele der Jahnelf 2017. Dabei hat der SSV auch ein ganz besonderes Angebot geschaffen: Mit dem Jahn Dreierpack können sich Fans Karten für alle drei Partien (Duisburg, Bielefeld & Bochum) sichern und im Vergleich zum Kauf dreier Einzelkarten 20 Prozent sparen. Auch alle weiteren bereits fix terminierten Heimspiele sind ab sofort buchbar.

Ein denkwürdiges Jahn Jahr 2017 neigt sich langsam seinem Ende zu. Gerade vor heimischer Kulisse durften die Jahnfans zahlreiche packende Duelle sehen. Vor der Winterpause warten nun in der 2. Bundesliga noch drei Partien gegen attraktive Gegner. Karten für die Spiele sind ab sofort im Jahn Onlineshop sowie im Jahn Fanshop in der Continental Arena und an allen externen Verkaufsstellen verfügbar.

Die verbleibenden Paarungen 2017:

SSV Jahn gg. MSV Duisburg (Samstag, 25.11., 13 Uhr)

SSV Jahn gg. Arminia Bielefeld (Samstag, 9.12., 13Uhr)

SSV Jahn gg. VfL Bochum (Samstag, 16.12., 13 Uhr)

Das Angebot: „Jahn Dreierpack“

Wer sich bis einschließlich Freitag, den 24.11., den „Jahn Dreierpack“ (Karten für alle drei Spiele, ausgenommen Familienblock, Business, Handicap und Rollstuhlfahrer, keine Mischung von Kategorien möglich) sichert, der spart im Vergleich zum Einzelkartenkauf 20 Prozent. Auch dieses Angebot ist im Jahn Fanshop in der Continental Arena, im Jahn Onlineshop und an allen externen Verkaufsstellen buchbar. Wer sich bereits eine Karte für das Heimspiel

gegen den MSV Duisburg gekauft hat, kann diese bei Bedarf gegen den „Jahn Dreierpack“ umtauschen. Zu beachten ist, dass der Umtausch ausschließlich über die Verkaufsstelle möglich ist, in der die Tageskarte jeweils erworben wurde.

Übrigens: Auch alle weiteren bereits fix terminierten Jahn Heimspiele (bis einschließlich 10.02. gegen den 1. FC Heidenheim) sind ab sofort buchbar.

(Quelle: Pressemitteilung des SSV Jahn Regensburg)