Seit Samstagnachmittag steht es fest: Die Jahnelf darf in die Relegation und tritt in dieser gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga an. Das Heimspiel findet bereits am kommenden Freitag (26. Mai, 18 Uhr) statt, das Rückspiel wird am darauffolgenden Dienstag (30. Mai, 18 Uhr) ausgetragen. Der Kar-tenvorverkauf für das Heimspiel beginnt bereits am morgigen Sonntag und gliedert sich in eine exklusive Vorverkaufsphase für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer sowie den freien Verkauf.

Die starke Saison des SSV Jahn Regensburg geht in die Verlängerung. Nur ein Jahr nach dem direk-ten Wiederaufstieg in die 3. Liga hat die Mannschaft von Heiko Herrlich die Möglichkeit über zwei Relegationsspiele gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga (Gegner noch offen) ins deutsche Unter-haus aufzusteigen. Bereits am kommenden Freitag wird das Heimspiel in der Continental Arena ausgetragen. Nachfolgend möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Ablauf des Karten-vorverkaufs liefern.

Exklusive Vorverkaufsphase (21.5.-22.5.2017)

In der exklusiven Vorverkaufsphase können sich ausschließlich Mitglieder und Dauerkartenbesitzer ihre Karten sichern. Pro Mitglied und Dauerkartenbesitzer können bis zu vier Karten erworben wer-den. Diese Begrenzung gilt auch dann, wenn ein Mitglied gleichzeitig Dauerkartenbesitzer ist. Wäh-rend der gesamten Verkaufsphase, also bis einschließlich Montag, 0 Uhr, bleiben alle während der Saison durch Dauerkarten besetzten Plätze auch für die Relegation reserviert.

In der exklusiven Vorverkaufsphase können die Karten nur über den Jahn Fanshop in der Continen-tal Arena (Öffnungszeiten: So. 14-18 Uhr, Mo. 9-20 Uhr), den Onlineshop (http://www.ssv-jahnshop.de) oder die eigens eingerichtete Ticket-Hotline (01806/018890; Mo. 10-18 Uhr; kosten-pflichtig; nur Kreditkartenzahlung) gebucht werden.

Es ist auch während der exklusiven Vorverkaufsphase noch möglich, Jahn Mitglied zu werden (alle Infos). Alle Neu-Mitglieder können sich direkt nach ihrer Anmeldung und Bestätigung durch den SSV Jahn vier Karten für das Relegations-Heimspiel sichern.

Freier Verkauf (ab Dienstag, 23.5.2017)

Im freien Verkauf können pro Person sechs Karten gekauft werden. Dies ist im Jahn Fanshop (Di. & Mi. 10-18 Uhr und Freitag 10-14 Uhr), über den Onlineshop (nur für Bestandskunden, Karten nur per print@home oder Abholung an der Continental Arena bis Donnerstagabend), alle externen Vorver-kaufsstellen und die Ticket-Hotline (Dienstag & Mittwoch 10-18 Uhr) möglich.

Karten für den Gästeblock

Karten für den Gästeblock können ausschließlich über den Relegationsgegner bezogen werden. Wichtiger Hinweis: Klar erkennbare Gästefans erhalten keinen Zutritt zu den Blöcken im Heimbe-reich der Continental Arena oder müssen ihre Fanutensilien abgeben.