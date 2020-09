SSV Jahn: Hauptsponsor Netto verlängert um zwei Jahre

Der Lebensmittelhändler Netto verlängert sein Engagement als Haupt- und Trikotsponsor beim SSV Jahn Regensburg um zwei weitere Jahre. Das hat der Zweitligist heute in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Hier die Pressemitteilung des SSV Jahn Regensburg

Jahn Haupt-und Trikotsponsor Netto Marken-Discount verlängert sein Engagement vorzeitigum zwei weitere Jahre. Der Lebensmittelhändler ist seit Sommer 2015 Hauptsponsor. Netto wird auch in Zukunft den Fußballfans in derRegionOstbayernwieder viele kreative Aktionen bieten.

„Seit nun über fünf Jahren steht Netto dem SSV Jahn als Hauptsponsor zur Seite, was die gegenseitige Wertschätzung verdeutlicht. Umso mehr freut es uns, dass die vertrauensvolle Partnerschaft in diesen herausfordernden Zeiten frühzeitig um zwei Jahre verlängert werden konnte und wir weiterhin so eng und verlässlich zusammenarbeiten“, erklärte Philipp Hausner, Leiter Vermarktung Geschäftskunden und Prokurist des SSV Jahn, am Rande des Videos, das Netto und der SSV Jahn anlässlich ihrer Partnerschaftsverlängerung gemeinsam produziert haben (verfügbar auf Jahn TV und den Social Media-Kanälen von Netto Marken-Discount). Dort informierten die Verantwortlichen von SSV Jahn und Netto darüber, dass ihre langjährige Zusammenarbeit um weitere zwei Spielzeiten, also mindestens bis zum Ende der Saison 2022/23, verlängert wurde. „Als langjähriger Partnerfreuen wir uns auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit. Für uns stand in diesen besonderen Zeiten fest: Netto steht dem SSV selbstverständlich weiterhin verlässlich zur Seite. Mit dieser frühzeitigen erneuten mehrjährigen Vertragsverlängerung setzen wir ein positives Zeichen. Gemeinsam sind wir ein starkes Team für Ostbayern“, so Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation Netto Marken-Discount, im Video-Interview.

Netto Marken-Discount, mit Firmensitz in der Region und als größtes Unternehmen der Oberpfalz, ist seit 2012 Premium Partner des SSV Jahn und seit 2015 Hauptsponsor. Dabei wurde die Zusammenarbeit im Zuge des Hauptsponsorships stetig intensiviert, insbesondere mit dem Ziel, die Partnerschaft für die Menschen in der Region Ostbayern sicht- und erlebbar zu machen. In diesem Stil soll die Kooperation nun mit vielen kreativen Ansätzen fortgeführt werden. Netto Marken-Discount wird sein Sponsoring somit auch in Zukunft im Rahmen seiner Kommunikationsaktivitäten erfolgreich nutzen: „Es ist uns wichtig, dass wir wieder verschiedene innovative Aktionen anbieten, die letztlich einen hohen Mehrwert für beide Partner und die Menschen in der gesamten Region haben“,erklärte Christina Stylianou. „Die Jahnfans in der Region sollen auch in Zukunft von der Kooperation profitierenund dürfen gespannt sein. Ein erstes Highlight stellt dabei das Jahn@Home Gewinnspiel dar, das mit dem heutigen Tag anläuft“, so Philipp Hausner über die Aktionen. Alle Infos zur Jahn@HomeChallenge können die Jahnfans ab sofort unter www.ssv-jahn.de/jahnathome finden. Netto bleibt zudem natürlich über sein Werberecht auf den Trikots hinaus ein omnipräsenter Begleiter des SSV Jahn. Im Zuge der langfristigen Fortsetzung der Partnerschaft sichert sich der Hauptsponsor weiterhin attraktive Werberechte und Werbepräsenzen im Jahnstadion Regensburg.

„Der SSV Jahn ist sehr stolz und dankbar, einen solch loyalen und beständigen Hauptsponsor wie Netto Marken-Discount zu haben. Eine intensive Zusammenarbeit und die stetige Suche nach neuen, substanziellen Mehrwerten macht die Hauptsponsoring-Partnerschaft mit Netto aus. Die Erneuerung dieser Partnerschaft ist für uns ein klares Bekenntnis und ein Zeichen der Stabilität für den Fußballstandort Regensburg und die Region Ostbayern“, betont Dr. Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn. „In diesen Zeiten, in denen Unternehmen und die Profifußballklubs durch die Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen stehen, demonstriert Netto mit der Vertragsverlängerung bis 2023 seine Verbundenheit zum SSVund zur Region Ostbayern. Damit setzt unser Hauptsponsor erneut ein deutliches Zeichen“, ordnet auch Hans Rothammer, Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg e.V., die neuerliche Verlängerung der Kooperation ein.

© Foto: SSV Jahn