Der SSV Jahn Regensburg hat am Abend in Töging das erste Testspiel gegen den Regionalligisten Augsburg II mit 2:0 gewonnen. Die Tore für die Jahnelf erzielten Neuzugang Sargis Adamyan (29.) und Marco Grüttner (70.). Der SSV Jahn war über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Vor allem im ersten Durchgang kam es zu sehenswerten Kombinationen. In der zweiten Halbzeit klopfte Augsburg II am Pfosten an, doch die Regensburger behielten die Oberhand.

Ein ganz besonderes Spiel war es für Verteidiger Thomas Paulus. Bevor er zum Profi wurde spielte er in Töging. Dort ließ er seine Karriere jetzt auch ausklingen. Der einstige Bundesliga-Spieler und DFB-Pokal-Sieger mit dem 1. FC Nürnberg sagt Servus. Allerdings bleibt Paulus dem SSV Jahn Regensburg erhalten: Er übernimmt ab sofort die Leitung der vereinseigenen Fußballschule.

Foto: Luxographie

CS