Der SSV Jahn Regensburg startet am letzten Juli-Wochenende in die 2. Bundesliga. Jetzt stehen die genauen Anstoßzeiten der ersten beiden Spiele fest. Am 29.07. um 15.30 Uhr beginnt der Jahn mit dem Auswärtsspiel in Bielefeld. Der 2. Spieltag gegen, wo bereits das Derby gegen den 1. FC Nürnberg in Regensburg ansteht, findet am 06. August um 13.30 Uhr statt. Der Verein informiert auf seiner Internetseite in den nächsten Tagen über den Vorverkauf.

CS