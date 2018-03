SSV Jahn gegen St. Pauli: Sitzplätze bereits ausverkauft

Am heutigen Dienstag startete der freie Verkauf für das Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Samstag, 21.4.2017, 13 Uhr). Die Nachfrage war dabei erwartungsgemäß hoch. Der Sitzplatzbereich ist bereits ausgebucht, im Stehplatzbereich auf der Hans Jakob Tribüne sind noch Restkarten verfügbar.

Am Dienstagmorgen um 10 Uhr begann die freie Verkaufsphase für das mit Spannung erwartete Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Vor dem Jahn Fanshop an der Continental Arena hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine Traube von Fans gebildet. Zeitgleich erfreuten sich auch der Jahn Onlineshop und die externen Verkaufsstellen in ganz Ostbayern den ganzen Tag über einer hohen Nachfrage. Am Dienstagabend waren schließlich alle verfügbaren Sitzplatzkarten gebucht und auch die Kapazitäten auf der Hans Jakob Tribüne neigen sich inzwischen dem Ende zu. Spätestens im Laufe des morgigen Mittwochs werden für das Spiel keine Karten mehr buchbar sein.

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass es bei Highlightspielen immer auch zu einer größeren Zahl von Kartenrückläufern (z.B. durch nicht abgeschlossene Buchungen im Onlineshop) kommt. Fans, die sich bislang noch keine Karte sichern konnten, sollten deshalb in den kommenden Tagen die Veröffentlichungen über die verschiedenen Jahn Kanäle sowie den Jahn Onlineshop im Auge behalten.

