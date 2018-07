Die DFL hat die beiden ersten Spieltage des SSV Jahn Regensburg jetzt zeitgenau terminiert.

Der SSV Jahn Regensburg startet am Samstag, den 04. August um 15.30 Uhr mit dem Derby gegen den FC Ingolstadt 04 in die neue Saison. Der zweite Spieltag führt den Zweitligisten nach Paderborn. Anstoß in der Benteler Arena ist am Freitagabend um 18.30 Uhr.