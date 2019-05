SSV Jahn: Angreifer Erik Wekesser verstärkt die Jahnelf

Der SSV Jahn Regensburg hat heute seinen nächsten Neuzugang präsentiert. Erik Wekesser schließt sich dem SSV Jahn Regensburg für die kommenden drei Spielzeiten an. Der 21-jährige Offensivspieler war zuletzt für den FC Astoria Walldorf in der Regionalliga Südwest aktiv.

Hier die Pressemitteilung des SSV Jahn

Mit Erik Wekesser verpflichtet der SSV Jahn einen jungen Spieler, der sowohl im An-griffszentrum als auch auf der offensiven Außenbahn eingesetzt werden kann. „Erik‘s Spiel zeichnet sich durch Dynamik, Wucht, Aggressivität sowie Zug zum Tor gepaart mit Abschlussstärke aus. Damit bringt er vieles mit, das hervorragend zu unserer Spielidee passt. Erik ist außerdem offen und lernwillig, so dass eine große Chance besteht, dass er sich schnell an die höhere Spielintensität der 2. Bundesliga anpasst. Ich freue mich sehr darauf, ihn im Jahn Trikot spielen zu sehen“, so Jahn Geschäftsführer Profifußball Christian Keller.

Erik Wekesser wurde im Baden-Württembergischen Schwetzingen geboren. In seiner Jugend war er unter anderem für den SV Waldhof Mannheim aktiv. Den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung absolvierte der 21-Jährige allerdings beim 1. FC Kaiserslautern, für den er zehn Jahre lang auflief. Im Trikot der „roten Teufel“ spielte Wekesser unter anderem 61 Partien in der B- und A-Junioren-Bundesliga (20 Tore, 7 Torvorlagen). Außerdem wurde er mehrfach bei der U18- und U19-Nationalmannschaft des DFB eingesetzt. Zur Saison 2015/16 schaffte Wekesser den Sprung ins Profiteam des FCK. Spielpraxis sammelte er fortan für die U23 in der Regionalliga Südwest. Über die Zwischenstation TuS Koblenz ging es für ihn in der Winterpause der Saison 2017/18 zum FC Astoria Walldorf. In der aktuellen Saison hatte Wekesser mit 16 Toren maßgeblichen Anteil daran, dass seinem Team der Klassenerhalt gelang.

Mit seinem Wechsel zum SSV Jahn Regensburg geht Wekesser nun den Schritt in die 2. Bundesliga. „Der Weg des Jahn und alles was den Club ausmacht hat mich total überzeugt.“, begründet er seine Entscheidung. Auch die Ziele sind für Wekesser klar: „Ich möchte das in mich gesetzte Vertrauen zurückzahlen, mich hier schnell integrieren und natürlich so oft wie möglich spielen. Dafür werde ich mein Bestes geben.“