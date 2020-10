Spielplan der Eisbären Regensburg ist da

Der Spielplan für die kommende Oberliga Süd Saison 2020/21 steht.

Die Eisbären Regensburg beginnen am 06. November mit dem Auswärtsspiel bei den Selber Wölfen. Das erste Heimspiel der neuen Saison findet zwei Tage später zu Hause gegen Memmingen statt.

Die Oberliga Süd trägt zunächst 26 Spieltage bis zum 17. Januar 2021 aus, im Anschluss folgen die Meisterrunde bzw. eine Verzahnungsrunde mit der Bayernliga vom 22. Januar 2021 an. Ab dem 19. März 2021 beginnen die Playoffs in der Oberliga Süd in der ersten Runde im Modus „best-of-seven“, die folgenden dann im Modus „best-of-five“.

Bis spätestens 27. April 2021 werden die Oberliga-Meister der Staffeln ausgespielt. Der potenzielle Aufsteiger in die DEL2 wird ab dem 30. April 2021 gesucht. Ob dies in einer „best-of-three“- oder „best-of-five“-Finalserie geschieht, wird je nach Eisverfügbarkeit entschieden, da diese Serie maximal bis zum 9. Mai 2021 andauern könnte.

Den kompletten Spielplan der Eisbären finden Sie hier: www.etzerstrecht.de