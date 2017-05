Die erste Halbzeit begann recht ausgeglichen. Zumindest was die beiden Fanlager angeht. Die gut 5000 mitgereisten Jahn-Fans gaben ihr Bestes und konnten durchaus mit mithalten mit den stimmgewaltigen Fans des TSV 1860 München. In den ersten fünf Minuten passierte auf dem Platz aber noch recht wenig, die Defensiven beider Mannschaften ließen nichts zu und so spielte sich der Großteil im Mittelfeld ab. Und so musste ein Standard zur ersten Torannäherung der Regensburger herhalten. Der Freistoß, der von Löwen-Trainer Vitor Pereira heftig kritisiert worden war, brachte aber nur einen Schuss über das Gehäuse von 1860-Keeper Stefan Ortega ein.

Nach einer guten Viertelstunde hatte der SSV Jahn immer noch keine Torchance zugelassen. Die Abwehr der Gäste, die wie schon am Freitag aus Saller, Nachreiner, Knoll und Hofrath bestand, machte ihre Sache gut. Allerdings tat der Jahn bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr als er musste und so blieb es beim 0:0.

Der SSV Jahn hatte aber auch eine Portion Glück mitgebracht: 1860-Stürmer Stefan Aigner erzielte den Führungstreffer für die Löwen, aber es war wohl Abseits. Eine knappe Entscheidung! Auf der Gegenseite verfehlte Kolja Pusch mit einem Fernschuss nach einer Ecke nur knapp. Weiterhin war es aber vor allem der TSV 1860 München, der das Spiel machte und in der 27. Minute zu seiner ersten großen Chance kam, aber Philipp Pentke konnte den Ball gerade noch vor dem heraneilenden Levent Aycicek abfangen.

Nach einer halben Stunde konnte die Elf von Trainer Heiko Herrlich aber zuschlagen: Erik Thommy setzte sich am linken Strafraumeck durch und fand sieben Meter vor dem Tor Kolja Pusch, der den Ball kompromisslos unter Latte versenkte. 1:0 für den Jahn! Zu diesem Zeitpunkt ging die Führung auch in Ordnung, denn auch wenn die Löwen deutlich stabiler waren als noch am Freitag, der Jahn hielt gut mit.

Die Reaktion der Löwen auf das Gegentor war vor allem eines: Verärgerung! Doch auch in diesen Minuten zeigte sich das große Problem der 60er in dieser Saison: Die letzte Konsequenz fehlte. Und so versuchten sie zwar immer wieder, einen Angriff zu starten, doch verpufften diese ein um's andere Mal schon an der Mittellinie.

Plötzlich waren Löwen-Stürmer Stefan Aigner frei vor dem Jahn-Tor, doch die Grätsche in die Flanke war zu unplatziert und so konnte Jahn-Keeper Philipp Pentke zupacken. Im direkten Gegenzug dann der SSV mit einer Flanke in den Strafraum und Marc Lais stand goldrichtig und köpfte ein zum 2:0 für den Jahn! Fünf Minuten vor der Pause war dieser Treffer ein Nacken-Schlag für die Heimmannschaft. Auch die Fans sahen genug, einige verließen sogar schon das Stadion!