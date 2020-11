Spiel in Halle abgesagt – Eisbären reagieren auf Kritik

Am Freitag haben die Eisbären Regensburg noch gegen die Saale Bulls aus Halle gespielt. In der heimischen Donau-Arena, vor leeren Rängen. Doch das Rückspiel in Sachsen-Anhalt wird nicht wie geplant am heutigen Sonntag stattfinden. Das letzte Testspiel wurde abgesagt, wegen Corona. Am Samstag veröffentlichten die Eisbären Regensburg eine Mitteilung dazu, in der zu lesen war, die Behörden in Halle hätten die Vorgaben für Gastmannschaften geändert, diese könnten so kurzfristig durch die Regensburger aber nicht erfüllt werden.

Das Team aus Halle hatte sich daraufhin irritiert gezeigt und nach Telefonaten mit den Regensburgern von „Unkollegialität und Verantwortungslosigkeit“ geschrieben. So hätten Gast-Teams, bedingt durch die Verordnung der Behörden vor Ort, einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, der nicht älter als 48-Stunden sei. Die Regensburger hätten zunächst jedoch gar keine Testung gewollt und sich dann auf die rechtlich nicht durchführbare Testung der gesamten Mannschaft berufen, da diese eine Zustimmung der Arbeitgeber voraussetzen würde. Auch Angebote, vor Ort in Halle kurzfristig Tests durchzuführen, hätten die Regensburger abgelehnt, hieß es in einer von den Saale Bulls veröffentlichten Mitteilung.

Eisbären reagieren auf Kritik

Die Eisbären Regensburg haben heute auf die Kritik aus Halle reagiert und ein zweites Statement zur Spielabsage veröffentlicht. Fair Play sei den Eisbären auch außerhalb der Eisfläche wichtig. Die Kurzfirstigkeit der Behördlichen Vorhabe habe keine seriöse und nachhaltige Testung der Mannschaft zugelassen. Am Freitag habe der Präsident der Saale Bulls darum gebeten, gegenüber der Stadt Halle zu erklären, dass eine Testung der Eisbären nicht nötig sei. Weiter sollten die Eisbären erklären, nicht nach Halle reisen zu wollen, sollte die Stadt weiter auf einer Testung bestehen. Dies habe Eisbären Geschäftsführer Christian Sommerer aber abgelehnt. Er habe diesen Satz mit Befremden zur Kenntnis genommen.

Auch den Vorschlag der Schnelltests vor Ort in Halle habe man ablehnen müssen – aufgrund der Möglichkeit eines falsch-positiven Tests. Und weil in diesem Fall einer oder mehrere Spieler nicht mehr im Mannschaftsbus zurück nach Regensburg reisen könnten.

Die reguläre Saison für die Eisbären soll am 6. November mit einem Spiel gegen Selb beginnen.

MF

Das Statement von Geschäftsführer Christian Sommerer

Zur Absage des für heute, Sonntag, 1. November 2020, in Halle geplanten Auswärtsspiels unserer Eisbären Regensburg dürfen wir selbst kurz Stellung nehmen: Auch wenn jetzt in zahlreichen Kommentaren Kritik an uns geübt wird, so haben wir uns zu jedem Zeitpunkt verantwortungsbewusst und schlüssig verhalten, gegenüber der Stadt Halle, gegenüber den Saale Bulls und vor allem auch gegenüber unserer Mannschaft. Die Kurzfristigkeit der geänderten behördlichen Vorgaben ließ – wie gefordert – für uns keine seriöse und nachhaltige Testung der Mannschaft zu. Somit ist die Spielabsage die Konsequenz, die wir bedauern, aber natürlich unter den gegebenen Umständen ohne weitere Kritik mittragen. Fair Play ist für uns auch außerhalb der Eisfläche wichtig.

Daniel Mischner, Präsident der Saale Bulls, hatte uns am Freitagmittag gebeten, ihm aufgrund kurzfristig geänderter behördlicher Vorgaben schnellstmöglich ein Schreiben zur Unterstützung der Argumentation gegenüber der Stadt Halle zu mailen, aus dem hervorgehe, dass eine Testung für die Eisbären nicht notwendig sei, da die Saale Bulls diese Testungen für Auswärtsteams, die in Halle antreten, ablehnen würden. Ich wurde von Herrn Mischner auch gebeten, folgenden Satz in das Schreiben aufzunehmen, dass die Eisbären zum Testspiel am Sonntag nicht anreisen würden, wenn die Stadt Halle weiterhin auf einer Testung bestünde. Diesen Satz habe ich mit Befremden zur Kenntnis genommen und daher nicht in besagtes Schreiben aufgenommen.

Testungen sind im Übrigen nicht Bestandteil des Hygienekonzepts des DEB. Die Eisbären führen – wie vom DEB empfohlen – vor jeder Trainingseinheit und jedem Spiel Fiebermessungen durch und protokollieren diese. Spieler mit Symptomen werden unverzüglich aus dem Spielbetrieb genommen und zur Testung zum Teamarzt geschickt. Symptomfreie Spieler werden nicht getestet.

Am Freitagabend hatte uns die Geschäftsstelle von Halle per Mail mitgeteilt, dass eine Testung nicht notwendig sei und wir zum Spiel am Sonntag anreisen könnten. Am Samstagmittag erfolgte dann ein weiterer Anruf, in dem uns mitgeteilt wurde, dass nun doch eine Testung notwendig sei. Diese war aber in dieser Kurzfristigkeit in Regensburg nicht mehr umzusetzen.

Den Vorschlag eines Schnelltests in Halle vor Verlassen des Busses mussten wir nach reiflicher Überlegung leider ablehnen, unter anderem auch, weil wir im Falle einer möglicherweise falsch-positiven Testung eines oder mehrerer Spieler diesen bzw. diese nicht mehr im Bus nach Regensburg mitnehmen hätten dürfen. Die Vorfälle der vergangenen Wochen im Fußball haben gezeigt, dass die Validität der Tests zweifelhaft ist, und im schlechtesten Fall bei nur einem falsch-positiven Test am Standort Regensburg drei Mannschaften in Quarantäne müssten, da in bei den Regensburger Eisbären Spieler zwischen der ersten Mannschaft, der U20 und der U17 durch die Mannschaften wechseln.

Pressemitteilung Eisbären Regensburg

