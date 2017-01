Nach der Festnahme von Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) am frühen Mittwochmorgen hat sich am Abend die SPD Stadtratsfraktion zu einer Krisensitzung getroffen. Nach wie vor gehe die Fraktion von der Unschuldsvermutung aus und davon, dass sich die Vorwürfe gegen den Oberbürgermeister entkräften werden, sagt Fraktionsmitglied Margit Wild auf TVA-Nachfrage. Außerdem wird die Wahl des Fraktionsvorstandes vom April auf den Februar vorgezogen: Dort wird dann der amtierende Vorstand, Norbert Hartl, nicht mehr antreten. Dies sei aber schon zu Beginn der laufenden Periode festgestanden, so Hartl gegenüber TVA. Zudem erklärt die SPD-Fraktion, dass sie die bis dato erfolgreiche bunte Koalition in Regensburg fortführen wolle.

LH / StS