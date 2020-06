Sparkasse Regensburg spendet 10.000 Euro an Leukämiehilfe Ostbayern e.V.

Die Sparkasse Regensburg spendet 10.000 Euro an die Leukämiehilfe Ostbayern e. V. Mit der Summe soll der Bau eines Sport- und Bewegungszentrums für Krebskranke auf dem Gelände des Universitätsklinikums Regensburg realisiert werden.

„Es ist von enormer Bedeutung, vielen Krebspatienten wichtige Geräte zugänglich zu machen und die in diesem Bereich so notwendige Forschung weiter vorantreiben zu können“, so der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Regensburg Franz-Xaver Lindl. „Deshalb unterstützen wir die Leukämiehilfe Ostbayern e.V. sehr gerne.“