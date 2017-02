Nach Medienberichten zu einem angeblichen 4,5 Millionen-Euro-Kredit der Sparkasse Regensburg an Bauträger Volker Tretzel hat sich heute der Verwaltungsrat der Bank getroffen, um die Vorgänge zu besprechen. Landrätin Tanja Schweiger und Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer hatten diese Sitzung kurzfristig anberaumt.

In Medienberichten war in der vergangenen Woche die Rede von einer möglichen Einflussnahme durch OB Joachim Wolbergs auf die Kreditvergabe. Wolbergs habe sich als Verwaltungsvorsitzender möglicherweise für den Kredit an Tretzel, der selbst Verwaltungsmitglied ist, stark gemacht.