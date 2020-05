Sonderregelung für Lehramtsstudierende: Erste Staatsprüfung im Frühjahr 2020 als Freiversuch

Kultusminister Michael Piazolo kündigt eine neue Sonderregelung für Lehramtsstudierende an. Damit sollen die Sorgen angehender Lehrerinnen und Lehrer vor Nachteilen bei Lehramtsprüfungen in Corona-Zeiten berücksichtigt werden. Die erste Staatsprüfung zum Prüfungstermin Frühjahr 2020 soll jetzt als Freiversuch gelten - also wird es eine zusätzliche Möglichkeit geben, die Prüfung zu wiederholen.

Erst vor wenigen Tagen hatte es einen offenen Brief der Lehramtsstudenten zum Thema Staatsexamen gegeben.

Die Mitteilung aus München:

Lehramtsstudierende in Bayern sollen bei der Vorbereitung und Durchführung der bereits verschobenen Prüfungen zum ersten Staatsexamen nicht durch die auf Grund der Corona-Pandemie verursachten besonderen Rahmenbedingungen benachteiligt werden: „Es ist mir wichtig, dass unsere angehenden Lehrerinnen und Lehrer durch diese Ausnahmesituation nicht unnötig unter Druck geraten. Deswegen möchte ich den Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern einen Freiversuch eröffnen, also eine zusätzliche Möglichkeit zur Wiederholung der Prüfung“, betont Kultusminister Michael Piazolo heute in München.

Die Erste Staatsprüfung für die Lehrämter an öffentlichen Schulen zum Prüfungstermin Frühjahr 2020 musste auf Grund des dynamischen Infektionsgeschehens zum 19. März 2020 ausgesetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Studierenden bereits alle universitären Vorbereitungskurse und Veranstaltungen vollständig abgeschlossen und einen großen Teil der schriftlichen Prüfungen abgelegt. Um den Prüflingen gleichwohl die Sorge vor Nachteilen zu nehmen und den besonderen Umständen Rechnung zu tragen, beabsichtigt das Kultusministerium, allen Studierenden des Prüfungstermins Frühjahr 2020 einen Freiversuch zu ermöglichen. Den Studierenden kann so die Möglichkeit eröffnet werden, die abgelegten Prüfungen einmal öfter zu wiederholen als vorgesehen. Auf diese Weise kann die bayerische Lehrerausbildung in ihrer hohen Qualität erhalten werden, von der die angehenden Lehrerinnen und Lehrer im bundesdeutschen Vergleich profitieren.

„Das Erste Staatsexamen steht für eine ausgezeichnete universitäre Lehrerausbildung in Bayern – und diesem Qualitätsanspruch wollen wir auch in diesem Jahr gerecht werden“, so Piazolo. „Natürlich verstehe ich die Sorgen unserer Studierenden und nehme ihr Anliegen sehr ernst. Sie können ihre Studienleistungen mit dem Staatsexamen zu einem guten Abschluss bringen. Dafür wünsche ich ihnen viel Erfolg!“

Mitteilung Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus