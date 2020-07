Sommer, Sonne, Kreislaufkollaps? Chefarzt gibt Tipps

Hohe Temperaturen können die Gesundheit gefährden. Da in den kommenden Tagen genau solche Temperaturen erwartet werden, gibt das Caritas Krankenhaus St. Josef in Regensburg einige Tipps für die heiße Jahreszeit heraus. Dr. Andreas Hüfner, der Chefarzt der zentralen Notaufnahme, empfiehlt natürlich vor allem viel zu trinken. Aber auch bei der Abkühlung an heißen Tagen kann man Fehler machen, die man gerade bei hochsommerlichen Temperaturen besser vermeiden sollte.

Die Mitteilung aus dem Caritas Krankenhaus

Der Deutsche Wetterdienst meldet in den nächsten Tagen hochsommerliche Temperaturen. Während die einen sich auf die Sonne und einen Besuch im Freibad freuen, leiden andere unter der Hitze. Dr. Andreas Hüfner, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme am Caritas-Krankenhaus St. Josef, gibt Tipps, worauf in den nächsten Tagen zu achten ist.