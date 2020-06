Soforthilfeprogramm Heimatmuseen: Förderung für zwei Museen im Landkreis Cham

Zwei Museen im Landkreis Cham erhalten eine Förderung vom „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen“: Das Schwarzachtaler Heimatmuseum Neunburg vorm Wald und das Landesortmuseum Furth im Wald.

Zwei Museen aus dem Landkreis Cham können sich über eine Finanzspritze freuen. Sie erhalten eine Bundesförderung aus dem „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen“. Darüber informiert die SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder.

So kann sich das das Schwarzachtaler Heimatmusem Neunburg vorm Wald über eine Fördersumme von 16.237,50 Euro freuen. Das Landestormuseum Furth im Wald bekommt die Höchstförderumme von 25.000,00 €.

„Ich freue mich sehr, dass die Kommunen und die regionalen Museen von der Initiative profitieren können. Die Mittel sind ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der kulturellen Teilhabe im ländlichen Raum. Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Krise, merken wir, wie wichtig Museen für den Zugang zu unserem kulturellen Erbe sind. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Vermittlung von Kultur und Geschichte.“ – Marianne Schieder, MdB

Das „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen“ ist Teil des Förderprogramms „Kultur in ländlichen Räumen“ des Bundes. Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Bewerben konnten sich Einrichtungen in Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern, um Heimat- und Freilichtmuseen, Bodendenkmälern und archäologischen Stätten zu modernisieren.

Pressemitteilung Marianne Schieder, MdB / MB