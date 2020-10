Söder sieht Kampf gegen Corona in entscheidender Woche

Ministerpräsident Markus Söder sieht den Kampf gegen Corona in einer entscheidenden Woche. Es sei „ziemlich ernst jetzt“, alle müssen sich nochmal klar machen, um was es geht, so der CSU-Politiker heute auf den Münchner Medientagen mit Blick auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz in wenigen Tagen.

„Wir haben klare Ziele: Wir wollen der Wirtschaft keinen Schaden zufügen, wir wollen Schule und Kitas so lange wie möglich offen halten.“ Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident

Markus Söder verwies aber auch auf die bayern- und bundesweit immer weiter steigenden Corona-Zahlen.

dpa