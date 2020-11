Söder-Erklärung und Corona-Debatte im Landtag

Gastronomie bleibt geschlossen: Im Gespräch mit Michael Scharff

Weiterhin müssen wir uns also an die bestehenden Einschränkungen halten, auch die Gastronomie bleibt geschlossen. Wie zum Beispiel der Gasthof von Sabine Mergl in Eilsbrunn. Für die Gastronomin eine schwierige Situation. Wir sprechen außerdem mit Michael Scharff, er ist selbst Wirt in Regensburg in der Hubertushöhe und ist auch 2. Vorsitzender der Dehoga in Regensburg.