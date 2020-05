Söder: Bäder dürfen in zweiter Pfingstferienwoche im Freien öffnen

Werden die Freibäder in Bayern jetzt doch schneller wieder geöffnet, als erwartet? Ministerpräsident Markus Söder hat Neuerungen für die zweite Pfingstferien-Woche angekündigt.

Nach langer Corona-Zwangspause sollen Freibäder und Schwimmbadanlagen im Freien in Bayern in der zweiten Woche der Pfingstferien wieder öffnen dürfen, also ab 8. Juni. Das kündigte der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Freitagabend in seiner Rede auf einem CSU-Internet-Parteitag an. Er nannte dabei auch Freiluftanlagen in Thermalbädern und auch in normalen Schwimmbädern.