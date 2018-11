Sinzing: Sechstes E-Auto für eCarsharing

Nachdem letzte Woche bereits drei E-Fahrzeuge in Pettendorf, Schierling und Neutraubling in den Pool des eCarsharings der Kommunalen Energie Regensburger Land (KERL) aufgenommen wurden, übergab Landrätin Tanja Schweiger nun das mittlerweile sechste E-Auto an Bürgermeister Patrick Grossmann am Standort Sinzing.

Dass eCarhsaring im Trend liegt, ist an den Kilometerständen der eingesetzten E-Autos zu sehen. Über 30.000 km legten die beiden E-Autos am Landratsamt Regensburg und in der Gemeinde Wiesent seit Sommer diesen Jahres zurück. Bei der Übergabe des BMW i3 in Sinzing waren zahlreiche Gäste und Sponsoren mit dabei. Die Vorstandsvorsitzende der KERL eG, Landrätin Tanja Schweiger, bedankte sich bei Franz-Xaver Lindl (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Regensburg) als Hauptsponsor des eCarsharing-Projektes und bei Richard Deml, Direktor der AOK Bayern Direktion Regensburg. Die AOK fördert als regionaler Sponsor ebenfalls das E-Auto in Sinzing. Zusammen mit der Unterstützung der Gemeinde Sinzing können Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen den BMW i3 ab sofort zu günstigen Konditionen ausleihen.

Wo kann das E-Fahrzeug abgeholt werden?

REWAG-Ladesäule am Parkplatz der Grundschule Sinzing, Bergstraße 11, Sinzing

Wo kann ich mich registrieren?

In Zusammenarbeit mit „das Stadtwerk.Regensburg“ können sich interessierte Nutzerinnen und Nutzer unter www.KERLeG.de registrieren. Im Landratsamt Regensburg oder bei den Standortkommunen wird nach einer Sichtprüfung des Führerscheines der Account zum Buchen der E-Autos freigeschaltet, anschließend kann das gewünschte Fahrzeug gebucht werden. Über die gemeinsame Buchungsplattform (auch als App verfügbar) können sowohl die Fahrzeuge vom „das Stadtwerk.Earl“ als auch von der KERL eG genutzt werden. Voraussichtlich bis Ende November 2018 werden drei weitere E-Fahrzeuge an den Standorten Obertraubling, Pentling und Regenstauf an den Start gehen.

Hotline rund um die Uhr erreichbar

Die Kooperation mit „das Stadtwerk.Regensburg“ und „das Stadtwerk.Earl“ bietet zudem die Möglichkeit, dass sich Nutzer der E-Fahrzeuge der KERL eG bei Problemen oder im Pannenfall an eine Notfall-Hotline wenden können und hier kompetente Auskunft erhalten. Diese ist unter der Telefonnummer 0941 601 38 38 erreichbar.

Kostenfreies Auftanken an allen Standortladepunkten – günstige Nutzungsgebühren

Die Fahrzeuge des eCarsharings der KERL eG sind zum Ende der Nutzungszeit wieder an den jeweiligen Standort zurückzubringen und können dort kostenfrei aufgetankt werden. Es fallen lediglich Nutzungsgebühren an, diese betragen für die erste (angefangene) Nutzungsstunde vier Euro, für die zweite und dritte jeweils drei Euro und für jede weitere ein Euro. Für Jahresabonnenten des RVV gibt es sogar noch einen weiteren Rabatt. Die einmalige Registriergebühr beträgt 29,99 Euro.

Bonus für Neukunden

Der RVV stellt jedem Neukunden des eCarsharing der KERL eG, der die Sichtprüfung am Landratsamt Regensburg oder an einer Standortgemeinde im Landkreis durchführen lässt, einmalig unentgeltlich ein Streifen-Ticket zur Verfügung. Der entsprechende Gegenwert kann auch auf dem RVV-Kundenkonto gutgeschrieben werden.

Pressemitteilung Landkreis Regensburg