Sinzing: Brand in Wohnhaus – 89-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Am Montag, 19. April 2021, gegen 12.30 Uhr, kam es aus zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Sinzing. Dabei wurde der 89-jährige Hausbewohner lebensbedrohlich verletzt und drei weitere Personen, als sie versuchten dem Mann zu helfen, leicht verletzt.

Der Schwerverletzte musste mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hinzugezogen. Nach dem gegenwärtigen und vorläufigen Stand der Ermittlungen ist von einem technischen Defekt an einem Elektrogerät in der Küche auszugehen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, dürfte sich aber in einem sechsstelligen Bereich befinden.

Die Brandermittlungen dauern an.

MF