Silvester und Neujahr: Unser Programm 2019/2020

Auch an Silvester und Neujahr haben wir für Sie ein unterhaltsames Programm! Sie mögen es zünftig bayrisch? Dann dürfen Sie sich am Silvesterabend das Programm der Raith-Schwestern und dem Blaimer nicht entgehen lassen. An Neujahr blicken wir mit der "Menschen die bewegen"-Gala zurück auch spannende Persönlichkeiten im vergangenen Jahr.

Silvester - 31.12.2019

Wir feiern mit den Raitschwestern ins neue Jahr! Um 18 Uhr geht's los und zwar mit dem Bühnenprogramm "Eine Lederhose packt aus". Es ist ein bayerisches Jodel- und Schlagerprogramm von D'Raith-Schwestern und da Blaimer! Und dieses Highlight zeigen wir Ihnen natürlich in voller Länge!