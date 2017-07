Die Polizei in Mainburg berichtet von einer sexuellen Belästigung, die sich auf der Herrentoilette eines Autobahnparkplatzes bei Siegenburg abgespielt hat: Ein Unbekannter Mann versuchte einem 53-Jährigen ans Gesäß zu fassen.

Der Polizeibericht:

Gegen 18.30 Uhr, kam es auf der Herrentoilette des Autobahnparkplatzes in Fahrtrichtung München zu einer sexuellen Belästigung, als sich ein bisher unbekannter Mann in der Toilette einem 53jährigen Durchreisenden näherte und versuchte, diesem an das Gesäß zu fassen. Lautes Schimpfen des so Belästigten veranlasste den Unbekannten fluchtartig das Weite zu suchen.

