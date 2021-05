Siegenburg: Polizei stellt gestohlene Schokolade sicher und verschenkt sie an Hilfsbedürftige

Eine „süße“ Überraschung haben mehrere gemeinnützige Einrichtungen erhalten. Sie sind von der Polizei mit Schokolade beschenkt worden. Die mehr als 500 Tafeln waren gestohlen worden und von der Polizei bei einer Verkehrskontrolle sichergestellt worden.



Bei einer Verkehrskontrolle sind in einem Auto mehr als 500 Tafeln Schokolade sichergestellt und später an Hilfsbedürftige verschenkt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde vor etwa einem Monat auf der Autobahn 93 bei Siegenburg (Landkreis Kelheim) die Schokolade im Wert von mehr als 1300 Euro entdeckt. Den Beamten zufolge soll es sich hierbei um gestohlene Ware handeln. Da diese nur noch kurze Zeit genießbar war, entschied sich die Polizei, die Schokolade an mehrere gemeinnützige Einrichtungen zu verteilen. Zum Zeitpunkt der Kontrolle war das Visum des Fahrers abgelaufen. Zudem wurde bei ihm im Auto eine geringe Menge Marihuana gefunden.

dpa/KH