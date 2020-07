Siegenburg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am 12.07., um 16.35 Uhr, kam es auf der B299 zwischen Mühlhausen und Siegenburg auf Höhe des Parkplatzes zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 55jähriger Mann aus Regensburg fuhr mit seinem Polo auf der B299 Richtung Landshut. Hinter seinem Auto fuhr ein weiterer Pkw. Auf Höhe des Parkplatzes wollte er nach links in einen Waldweg abbiegen. Dabei übersah er, dass im selben Moment ein Motorradfahrer die zwei Pkws überholte.

Der Kradfahrer prallte frontal in den abbiegenden Pkw. Beide Fzge wurden in die linke Böschung geschleudert. Der Motorradfahrer, ein 55jähriger Mann aus Riedenburg, wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Regensburg geflogen. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst nach Kelheim verbracht. Der Gesamtschaden an den Fzgen wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Polizeimeldung