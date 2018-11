Siegenburg: 19-Jähriger verbrennt in Fahrzeug

Am Sonntagmorgen, 18.11. prallte ein 19-Jähriger mit seinem PKW gegen einen Baum. Das Fahrzeug fing sofort Feuer. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der B 301 bei Biburg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus dem südlichen Landkreis Kelheim kam gegen 03.30 Uhr in Richtung Siegenburg bei Dürnhart nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug fing offensichtlich sofort Feuer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Pkw bereits im Vollbrand. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 €. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle geholt. Die B 301 war bis gegen 07.30 Uhr vollständig gesperrt.

Polizeimeldung