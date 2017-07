Die Eisbären Regensburg verpflichten von den Bietigheim Steelers Rechtsschütze Sebastian Alt. Der 24-jährige Verteidiger bindet sich für zwei Jahre an die Domstädter.

Die Suche nach einem Ersatz für Barry Noe gestaltete sich nicht einfach, denn der Markt für deutsche Verteidiger ist nicht gerade üppig besetzt. Nach wochenlanger Suche und zahlreichen Gesprächen gelang es den Verantwortlichen mit Sebastian Alt einen höherklassig erfahrenen Mann unter Vertrag zu nehmen.

Alt bringt drei Jahre Erfahrung in der DEL2 mit und war zwei Jahre für die Bietigheim Steelers sowie ein Jahr für die Kassel Huskies aktiv. Beide Organisationen zählen zu den Top-Clubs der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Der gebürtige Bad Aiblinger, der im Nachwuchs der Starbulls Rosenheim ausgebildet wurde, war zudem noch in der Oberliga für die IceFighters Leipzig und die Passau Black Hawks aktiv. In der letzten Spielzeit erzielte der 1,86 m und 84 kg schwere Abwehrspieler in der DEL 2 dreizehn Scorerpunkte (vier Treffer, neun Vorlagen) und war in einer sehr erfahrenen Abwehr in Bietigheim Steelers trotz seines jungen Alters bereits eine wichtige Stütze.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Sebastian Alt für uns entschieden hat. Er bekommt hier die Chance, Verantwortung zu übernehmen und in allen Schlüsselsituationen auf dem Eis zu stehen. Sebastian reizt die Aufgabe in der Domstadt und dass er nun wieder heimatnäher agieren kann, war mit Sicherheit auch ein ausschlaggebender Grund für seine Zusage bei uns“, so Eisbären-Geschäftsführer Stefan Liebergesell.

Sebastian Alt erhält bei den Eisbären Regensburg die Rückennummer 61.

PM/CS