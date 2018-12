Sea-Eye: Sea-Eye 2 „Professor Albrecht Penck“ erreicht Spanien

Schwierig gestaltet sich die Suche nach Nautikern. Die Kampagne gegen die NGO's zeigt Wirkung. So sagt ein Kapitän, dass er Restriktionen durch den italienischen Staat befürchtet, falls er Menschen dorthin bringen muss, weil das Völkerrecht es so verlangt.

"Als Organisation stellen wir uns hinter unsere hauptamtlichen und ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Wir handeln in Einklang mit dem Gesetz. Es gibt keine Verfahren oder Anklagen gegen Sea-Eye! Es gibt nur Diffamierungen von politischen Brandstiftern. Kriminelle Handlungen wirft uns ausgerechnet ein italienischer Innenminister vor, gegen den die eigene Justiz wegen Machtmissbrauch ermittelt. Von Matteo Salvini brauchen wir keine juristische Nachhilfe." Gorden Isler, Sprecher Sea-Eye e.V.

Der Verein Sea-Eye e.V. wurde 2015 in Regensburg gegründet. Mit den umgerüsteten Fischkuttern "Sea-Eye" und "Seefuchs" beteiligten sich mehr als 800 ehrenamtliche Rettungskräfte, in über 60 Missionen, unter niederländischer Flagge an der Rettung von 14.378 Menschen. Im Sommer 2018 entschied die Vereinsführung zwei neue Schiffe unter deutscher Flagge in den Einsatz zu senden. Die Bavaria One und die "Professor Albrecht Penck".