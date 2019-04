Sea-Eye: Notfall auf der „Alan Kurdi“

Um Mitternacht des 11.04.19 hat es einen Notfall auf der "Alan Kurdi" gegeben. Eine schwangere Frau musste nach einem epileptischen Anfall evakuiert werden.

Seit 8 Tagen wartet die Crew der "Alan Kurdi" auf eine politische Lösung. An Bord befinden sich nun noch 62 Geflüchtete und 17 Crewmitglieder, denn Mittwochnacht hatte die 23 Jahre alte Nigerianerin Osumah einen epileptischen Anfall. Osumah gehört zu den beiden schwangeren Frauen an Bord der "Alan Kurdi".

Kapitän Werner Czerwinski kontaktiert die maltesische Rettungsleitstelle und bitten binnen zwei Tagen um die zweite Evakuierung einer Frau. Die Malteser reagieren auch in diesem Fall umgehend und sendeten ein Rettungsboot zur sofortigen Abholung von Osumah. Ihr Ehemann musste besorgt an Bord zurückbleiben.

"Wir können nur hoffen, dass es der jungen Frau schnell wieder besser geht. Hier an Bord konnten wir ihr nicht mehr helfen." - Werner Czerwinski, Kapitän der "Alan Kurdi"

Noch mehr Sorgen bereiten den Kapitän jedoch die kommenden Tage.

"Die Menschen kommen zu mir und fragen mich, wie lange sie noch an Bord bleiben müssen und warum es so lange dauert. Sie haben wirklich Angst vor der nächsten Schlechtwetterphase. Viele von ihnen waren seekrank und erholen sich nur langsam davon. Sie sehen, wie zwei Frauen kollabierten und evakuiert werden mussten. Das ist doch kein Zustand für Menschen, die so etwas hinter sich haben und es ist auch kein Zustand für meine Crew." sagt Czerwinski weiter.