Schwerer Verkehrsunfall bei Rettenbach

Bei Rettenbach im Landkreis Cham ereignete sich gestern (06.11., 17:50 Uhr) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige war mit ihrem Fahrzeug auf der Kreisstraße CHA 15 in Richtung Ebersroith unterwegs, also sie kurz vor der Ortschaft nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Die schwer verletzte Fahrerin konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien, ehe sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht wurde. Der schwerstverletzte Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wagen gerettet werden. Die Unfallursache ist unklar.

pm/LS