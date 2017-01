Am Samstagabend, den 21.01.2017 kam es auf der Autobahn A3 kurz nach der Anschlussstelle Universität Regensburg in Fahrtrichtung Nürnberg gegen 21:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen BMW, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der BMW krachte im Dachbereich mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum und mehreren Sträuchern. Die Berufsfeuerwehr Regensburg, die Freiwillige Feuerwehr Burgweinting und die Freiwillige Feuerwehr Harting wurden mit dem Stichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ an die Unfallstelle alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den schwer verletzten, Mitte 40 Jahre alten Autofahrer nach kurzer Zeit aus dem Unfallwrack befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Auch ein Polizeihelikopter wurde an die Unfallstelle beordert. Da die Einsatzkräfte nicht ausschließen konnten, dass sich noch weitere Personen in dem verunfallten PKW befanden, wurde die Umgebung von den Einsatzkräften mit Wärmebildkameras abgesucht. Jedoch konnten die Kräfte auch mit der Unterstützung aus der Luft hier keine Feststellungen machen.

Aus welchem Grund der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW verlor, ist derzeit noch völlig unklar. Allerdings könnten auch die montierten Sommerreifen am Fahrzeug bei den aktuellen Temperaturen und den Straßenverhältnissen einen Beitrag dazu geleistet haben.

ratisbona media/LH