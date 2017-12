Schwerer Unfall auf der A3

Zwei Fälle von Körperverletzung in der Regensburger Innenstadt beschäftigten die Polizeiinspektion Regensburg Süd in den Morgenstunden des 24.12.17. Zunächst schubste gegen 03:30 …

Unchristlicher Beginn des hl. Abends Zwei Fälle von Körperverletzung in der Regensburger Innenstadt beschäftigten die Polizeiinspektion Regensburg Süd in den Morgenstunden des 24.12.17. Zunächst schubste gegen 03:30 …

Regensburg: Auf Zebrasteifen übersehen – 87-Jähriger schwer verletzt Die Regensburger Polizeiinspektion Süd berichtet von einem 87 Jahre alten Mann, der am Donnerstag (21.12) in Regensburg bei einem Unfall schwer verletzt wurde. Gegen 16:40 Uhr …

Regensburg: „Gestohlenes“ Auto tauchte wieder auf In Regensburg hat sich ein vermeintlicher Autodiebstahl in Wohlgefallen aufgelöst. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mann Anzeige erstattet – doch sein angeblich …

