Schwandorf: Volltrunkener Randalierer

Am 12.10.2019 gegen 03:30 Uhr wurde der Polizei Schwandorf ein Randalierer in der Klosterstraße, Schwandorf mitgeteilt, der mehrere Fahrzeuge durch Schläge beschädigte. Die Beamten konnten an der Tatörtlichkeit einen volltrunkenen 35-jährigen Mann antreffen. Ein Alkoholtest war aufgrund der Alkoholisierung nicht mehr möglich. Der Grund für das Handeln des Mannes konnte bis dato nicht ermittelt werden. Der Mann wurde anschließend in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Durch den Mann wurden nach jetzigen Ermittlungsstand drei Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 3000,-€. Sollten weitere Fahrzeuge beschädigt worden sein, wird darum gebeten, sich mit der Polizei Schwandorf unter 09431/43010 in Verbindung zu setzen.

Pressemitteilung der PI Schwandorf