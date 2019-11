Schwandorf: Schwer Verletzter nach Streit

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 12.11.2019, ist gegen 02:10 Uhr, in einer Wohnung in der Liebigstraße ein 22-jähriger Asylbewerber schwer verletzt worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist es zu einer Streitigkeit zwischen ihm und einem 23-jährigen Tatverdächtigen gekommen.

Der Angegriffene begab sich anschließend in eine nahegelegene Asylbewerberunterkunft, in der er schließlich nach Alarmierung der Rettungskräfte notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Der vermeintliche Aggressor hat sich vor Eintreffen der Polizei vom Ort des Geschehens entfernt. Der Ablauf selbst und auch ein mögliches Motiv sind vorerst unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht in enger Abstimmung mit den Polizeikräften vor Ort nach dem Tatverdächtigen. Nach bisherigen Kenntnissen geht von ihm keine Gefahr für Unbeteiligte aus.

Aus der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Oberpfalz

MWi