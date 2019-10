Schwandorf: Mann bedroht Frauen mit Messer

Heute Nacht hat ein bisher unbekannter Mann zwei Frauen in einem Auto mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht jetzt nach dem Unbekannten.

Hier die Polizeimeldung:

Am heutigen Freitag um 04:05 Uhr befanden sich zwei 19-Jährige Frauen im eigenen Pkw, der am Kreuzbergring in Schwandorf geparkt war. Eine ihnen unbekannte männliche Person näherte sich dem Auto, umlief dieses und blieb ohne erkennbaren Grund am vorderen Kennzeichen stehen, um dieses kurz zu betrachten. Der Mann habe dann in Richtung der Fahrerin geblickt, ein Einhandmesser aufschnappen lassen und dieses in Richtung der Fahrerin gerichtet. Als sich der Mann langsam in Richtung der Fahrertüre bewegte, fuhren die jungen Frauen mit dem Pkw davon. Laut Angaben der jungen Frauen war es zu keinem verbalen Kontakt und keinerlei Forderungen gekommen. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die Person unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

Der Mann wird als ca. 1,80 Meter groß, ca. 28 Jahre alt, schlank, mit kurzen mittelblonden Haaren, ohne Bart und mit osteuropäischem Aussehen beschrieben. Er führte eine kleine schwarze Umhängetasche mit sich.

Hinweise auf die gesuchte Person nimmt die Polizeiinspektion Schwandorf unter der Telefonnummer 09431-4301-0 entgegen.