Schwandorf: Mann vergeht sich an einem 18-Jährigen – Polizei sucht Hinweise

Bereits in den frühen Abendstunden des Mittwoch, 21.11.2018, soll sich ein bislang unbekannter Mann an einem 18-Jährigen sexuell vergangen haben. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Geschädigte teilte mit, sich am Mittwochabend in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr im Bereich der Toilettenanlage am Bahnhof in Schwandorf aufgehalten zu haben. Hier traf er nach eigenen Angaben, auf einen ihm unbekannten Mann. Dieser habe sich daraufhin mit dem Geschädigten in eine Toilettenkabine begeben und sexuelle Handlungen an diesem – ohne dessen Einverständnis – vorgenommen.

Nachdem eine entsprechende Mitteilung noch am Tattag bei der Polizei einging, übernahm die Kriminalpolizei Amberg die Ermittlungen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 176 cm groß

etwa 25 Jahre alt

athletisch-kräftige Figur

schwarze – schulterlange – glatte Haare

gebrochene deutsche Sprache

ggf. mit Kajal geschminkte Augen;

Da der mutmaßliche Täter trotz umfangreicher Ermittlungsschritte durch die Kriminalpolizei Amberg bislang nicht identifiziert werden konnte, bitten die Kriminalbeamten auch um Unterstützung aus der Bevölkerung und sachdienliche Hinweise.

Wer hat am Mittwoch, den 21.11.2018 in den späten Nachmittags- oder frühen Abendstunden im Bereich des Bahnhofs in Schwandorf Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit dem Fall in Zusammenhang stehen können?

Wer hat den beschriebenen Unbekannten gesehen oder kann sonst Angaben zu dem geschilderten Vorfall machen?

Die Kriminalpolizei Amberg nimmt die Hinweise unter der Rufnummer 09621/890-0 entgegen.

Polizeimeldung