Schwandorf: Impf-Betrug in Pflegeheim

Am Elisabethenheim in Schwandorf ist ein Impf-Betrug aufgedeckt worden. Demnach wurden 20 Personen geimpft, obwohl sie noch nicht dafür vorgesehen waren. Sie hätten sich als Verwandte von Mitarbeitern ausgegeben, der Heimleiter wusste darüber Bescheid. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt in dem Fall.

Der Betrug ist aufgefallen, weil Mitarbeiternamen des Pflegeheims öfter auf der Impfliste des Pflegeheims standen. Die Corona-Impfungen sind alle innerhalb eines Tages, am 27. Januar getätigt worden. Der Heimleiter habe davon gewusst. Medienberichten zufolge, hat sich der Heimleiter des Elisabethenheims bei den zuständigen Behörden entschuldigt. Das Landratsamt hat die Staatsanwaltschaft, die Regierung der Oberpfalz und die Heimaufsicht eingeschaltet. Diese sollten klären, wie das Verhalten des Heimleiters überprüft und möglicherweise auch geahndet werden könne. „Zu denken ist dabei auch an arbeitsrechtliche und strafrechtliche Maßnahmen“, so ein Sprecher des Landratsamtes in Schwandorf.

