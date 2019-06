Wer hat etwas beobachtet? Eine Frau soll in Schwandorf am Samstagabend einen Hund aggressiv getreten haben.

Samstagabend berichtete eine Zeugin von einem Vorfall gegen 20 Uhr in der Postgartenstraße. Eine Frau soll dabei in aggressiver Weise ihren mitgeführten Hund getreten haben. Die Täterin war in Begleitung einer weiteren Dame und stiegen gemeinsam in ein silberfarbenes ein. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Schwandorf zu melden.