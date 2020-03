Schwandorf: Berauscht und mit fremdem Auto beim Einkaufen

Am Dienstag gegen 17:10 Uhr teilte ein besorgter Bürger der Polizei-Einsatzzentrale mit, dass auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Brunnfeld ein gelber Fiat gefahren sei. Die Fahrerin würde einen sehr verwirrten und nicht verkehrstüchtigen Eindruck machen. Zudem gab der Bürger das Kennzeichen des Fiat an die Beamten weiter. Die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Schwandorf traf in der Wackersdorfer Straße auf den gelben Fiat.

Die Kontrolle konnte jedoch erst auf dem Parkplatz eines Pizzaservices vorgenommen werden. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine 28-Jährige aus Schwandorf. Sie gab gegenüber den Beamten sofort an, vor der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Zudem stellten die Beamten eine leichte Alkoholisierung fest. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, war die 28-Jährige mit dem Fiat des Pizzaservices einfach losgefahren, da der Pkw nicht versperrt war und der Schlüssel im Schloss steckte. Pikant dabei ist, dass die 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Inhaber des Pizzaservice bestätigte, dass er keinen Bezug zur 28-Jährigen habe und diese nicht kenne. Er bestätigte auch, dass er den Schlüssel in seinem Pkw stecken lies.

