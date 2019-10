Schüsse in Abensberg: 41-Jähriger in Fachklinik, Schwerverletzter stabil

Im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen am Mittwoch, 02.10.2019, wurde der 41-jährige Tatverdächtige am Samstag, 05.10.2019, erneut dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erging aufgrund des Verdachts einer psychiatrischen Erkrankung nun ein Unterbringungsbefehl gegen den 41-Jährigen. Er wurde in einer Fachklinik untergebracht.

Der 46-jährige Schwerverletzte befindet sich nach wie vor in einer Klinik, sein Zustand ist stabil. Aufgrund des am Freitag, 04.10.2019, veröffentlichten Zeugenaufrufes sind bei der Ermittlungsgruppe mehrere Hinweise eingegangen, die nun entsprechend geprüft und ausgewertet werden.

Unabhängig davon, bitten die Ermittler der Landshuter Kriminalpolizeiinspektion um sachdienliche Zeugenhinweise, auch in Form von Handy- und Videoaufnahmen, die im Bereich des Parkplatzes vor dem EDEKA-Markt bzw. in der Traubenstraße u. U. gefertigt worden sind. Die Aufnahmen können an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: info.kripo.landshut@polizei.bayern.de. Zeugenhinweise werden auch telefonisch unter Tel. 0871/9252-0 oder dem Hinweistelefon 0871/9252-2222 entgegengenommen.

