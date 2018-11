Am Donnerstag, den 15.11., findet ab 20 Uhr in Kneitingers Hubertushöhe eine ganz besondere Veranstaltung statt: Unter dem Namen „Schreckenskampf der Giganten: Kapelle Josef Menzl vs. Wüdara Musi“ erwartet die Besucher ein außergewöhnlicher Abend. Doch worum geht es genau?

„Wir wissen noch nicht was, wir wissen nur: daß !

Mögliche Gründe des Zusammentreffens: (bzw. zu behandelnde Themen)

A: Martini – Feier mit Gänsebraten, Martini gerührt nicht geschüttelt und Laternmass

B: Band-Battle: wer ist die geilere Band?

C: CD-Release-Party des neuen Albums „Kapelle Josef Menzl – Gehts no ..?“

D: Themenabend: Bier. Verspäteter Kneitinger-Bockanstich: Wir sitzen uns hin und trinken, das Publikum schaut zu und trinkt mit.

Oder wir machen einfach eine Kombi aus allen Themen…?“

Es wird das letzte Konzert des Jahres der Kapelle Josef Menzl in Europa sein. Und genau dann treffen die bayerische Blaskapelle und die Österreicher aufeinander!

Eintrittskarten gibt es für 18 Euro nur an der Abendkasse. Eine Sitzplatzreservierung ist nicht möglich.

Einlass ist ab 19:00 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr.

Das offizielle Ende ist um 23:59 Uhr, aber natürlich kann man sich im Anschluss noch zusammen setzen und etwas trinken, ganz nach dem Motto: „Sit in and Drink til wink down“