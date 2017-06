Im Bereich des neuen Dörnbergviertels im Inneren Westen Regensburgs ist erneut eine Bombe gefunden worden. Laut Polizeiinspektion Regensburg Süd handelt es sich hierbei um einen sogenannten „Zerscheller“. Die Bombe ist also nicht explodiert, beim Aufschlag aber trotzdem aufgerissen.

Der zuständige Sprengmeister ist bereits vor Ort. Die Fundstelle befindet sich aber nicht in der bereits vorhandenen Baugrube an der Kumpfmühler Straße, sondern weiter westlich nahe der Hoppestraße. Ersten Informationen zufolge könnte auch die JVA Regensburg von einer Evakuierung betroffen sein. Fest steht aber mittlerweile, dass die Bombe nicht mehr am Mittwochabend entschärft wird. Der Radius wurde auf 400m festgelegt.

Update, 21 Uhr:

Die JVA ist von dem Evakuierungsradius betroffen und muss teil- oder ganz geräumt werden. Ob eine Evakuierung am Donnerstagvormittag stattfindet, steht noch nicht fest, möglich ist auch eine spätere Evakuierung.

