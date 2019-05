Am Freitag, 03.05.2019, um 15 Uhr wurde in Schönach ein Hercules Mofa einer Verkehrskontrolle unterzogen, da es flott unterwegs war. Der junge Fahrer gab auf Vorhalt an, dass sein Gefährt gut 40 km/h gehen würde.

Da er nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Außerdem wurde seine Hercules sichergestellt und wird auf dem Rollenprüfstand gemessen.

PM