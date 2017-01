In weiten Teilen der Oberpfalz setzte der Schneefall um kurz nach Mitternacht, gegen 00:30 Uhr ein. Vonseiten des Polizeipräsidiums Oberpfalz heißt es, dass sich seit dieser Zeit zehn Verkehrsunfälle auf den schneebedeckten Straßen ereigneten, darunter allerdings keine schweren. LKW-Fahrer seien des Öfteren an Steigungen hängen geblieben, auf der A 3 in Niederbayern stand ein Lastwagen quer, der geborgen werden musste.

Das Bild zeigt die Streckenverhältnisse der B 16 zwischen Saal an der Donau und Alkofen. Es entstand gegen 07:30 Uhr.